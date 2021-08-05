"E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener paylaşımlarının arasından en beğenilenlerden biri de bebeklik fotoğrafı. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi...