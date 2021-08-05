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Haberler Galeri "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 05.08.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 06:34

"E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener paylaşımlarının arasından en beğenilenlerden biri de bebeklik fotoğrafı. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi...

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor.

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Demet Şener paylaşımlarının arasından en beğenilenlerden biri de bebeklik fotoğrafı. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı...

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E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" demeden edemedi... İşte Demet Şener ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!
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E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!
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