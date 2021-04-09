E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Şener ilgi odağı oldu.