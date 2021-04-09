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Haberler Galeri "E belliymiş Türkiye güzeli olacağı" Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 08:17

"E belliymiş güzeli olacağı" Sosyal medya 'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu 'ın eski eşi lan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Şener ilgi odağı oldu. Demet Şener'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Demet Şener'in bebeklik fotoğrafını görenler "E belliymiş güzeli olacağı" demeden edemedi...

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu 'ın eski eşi lan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan nostalji paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Demet Şener hayranlarına sosyal medyadan bir sürpriz yaptı. Bebeklik fotoğrafını paylaşan Demet Şener ilgi odağı oldu.

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E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

'in bebeklik fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... 'nin tescilli güzellerinden olan kızı İrem Kutluay'a da çok benzetildi.

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!

.İşte "Belliymiş güzeli olacağı" yorumları gelen 'in bebeklik fotoğrafı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

E belliymiş Türkiye güzeli olacağı Sosyal medya Demet Şener'i konuştu... Demet Şener bebeklik fotoğrafı ile ilgi odağı oldu!
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