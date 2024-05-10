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Haberler Galeri "E küçüklükten belliymiş" Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı güzel oyuncu Evrim Alasya'nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:14

"E küçüklükten belliymiş" Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı güzel oyuncu Evrim Alasya'nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kırmızı Oda dizisindeki Meliha rolüyle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Evrim Alasya son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisi ile gönülleri fethetti. Evrim Alasya'nın ortaya çıkan çocukluk karesini gören hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı. "Gülüşün hiç değişmemiş Kıvılcım" "Gözlerinin ışıltısından belliymiş" yorumları yapılan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu... İşte Evrim Alasya'nın nostaljik karesi...

E küçüklükten belliymiş Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı güzel oyuncu Evrim Alasya’nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

44 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya son dönemde kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Önce Kırmızı Oda'daki Meliha rolü sonra Akrep'te Ferda ve şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı olarak adeta oyunculukta devleşti.

E küçüklükten belliymiş Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı güzel oyuncu Evrim Alasya’nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

Güzel oyuncu Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansı ile gönülleri fethetti.

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E küçüklükten belliymiş Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı güzel oyuncu Evrim Alasya’nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

E küçüklükten belliymiş Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı güzel oyuncu Evrim Alasya’nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

Evrim Alasya'nın ortaya çıkan çocukluk karesini gören hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı.

E küçüklükten belliymiş Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı güzel oyuncu Evrim Alasya’nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

İşte Evrim Alasya'nın nostaljik karesi...

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