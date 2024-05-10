"E küçüklükten belliymiş" Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı güzel oyuncu Evrim Alasya'nın çocukluk karesi sosyal medyaya damga vurdu!

44 yaşındaki güzel oyuncu Evrim Alasya son dönemde kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Önce Kırmızı Oda'daki Meliha rolü sonra Akrep'te Ferda ve şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı olarak adeta oyunculukta devleşti.