"E küçüklükten belliymiş" Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı güzel oyuncu Evrim Alasya'nın çocukluk karesi sosyal medyayı salladı!

Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
16:10
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kırmızı Oda dizisindeki Meliha rolüyle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Evrim Alasya son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisi ile gönülleri fethetti. Evrim Alasya'nın ortaya çıkan çocukluk karesini gören hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı. "Gülüşün hiç değişmemiş Kıvılcım" "Gözlerinin ışıltısından belliymiş" yorumları yapılan Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu... İşte Evrim Alasya'nın nostaljik karesi...