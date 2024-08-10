Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
07:56
Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!
Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete'nin 19 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun Güçlü Mete ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete gözlerden uzak büyüdü. 49 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 18 yaşında. Annesiyle görüntülenen Duru Mete güzelliğiyle hayran bırakmıştı. İşte merak edenler için Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...