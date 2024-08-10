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Haberler Galeri Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 07:56

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!

Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete'nin 19 yıllık evliliği sessiz sedasız bitmişti. Özel hayatını magazinden uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun Güçlü Mete ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete gözlerden uzak büyüdü. 49 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 18 yaşında. Annesiyle görüntülenen Duru Mete güzelliğiyle hayran bırakmıştı. İşte merak edenler için Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!

Tescilli güzellerden Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru annesini gölgede bıraktı. Kızıl saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Duru Mete güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!

Ebru Cündübeyoğlu 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. Ebru Cündübeyoğlu, 1993 tarihinde annesi gibi Türkiye'nin 4. güzeli oldu.

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Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!

1997 senesine kadar farklı televizyonlarda sunuculuk yaptı. 1997 senesinde oyunculuk alanında da olmak istedi ve bu alana doğru gitti.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!

Deli Yürek adındaki dizide Ayşegül karakteri ile bir avukatı canlandırdı.1999 tarihinde Dizi oyunculuğunun yanına tiyatroyu da ekledi.

Ebru Cündübeyoğlu ile Güçlü Mete’nin kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Duru bakın kime benziyor!

Koçun Benim dizisinde Türk sinemasının önemli oyuncularından Tarık Akan ile beraber yer aldı.

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