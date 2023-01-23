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Haberler Galeri Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:35

Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Geçtiğimiz aylarda boşanma haberi ile gündeme gelen Ebru Cündübeyoğlu 19 yıllık evliliğini bitirdiğini doğrulamıştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında evlendiği Güçlü Mete ile sessiz sedasız boşandı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Mete de kameralardan uzak büyüdü. 48 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru Mete şimdilerde 17 yaşında. Annesi Ebru Cündübeyoğlu ile objektiflere poz veren Duru Mete güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte unutulmaz dizilere adını yazdıran Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru ve sizin için derlediğimiz merak edilen ünlülerin çocukları...

Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Tescilli güzellerden Ebru Cündübeyoğlu'nun kızı Duru annesinden tahtına aday! Kızıl saçlarıyla boy gösteren Duru Mete güzelliğiyle hayran bıraktı.

Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Ebru Cündübeyoğlu 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya'nın Heilbronn şehrinde dünyaya geldi. Ebru Cündübeyoğlu, 1993 tarihinde annesi gibi Türkiye'nin 4. güzeli oldu.

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Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

1997 senesine kadar farklı televizyonlarda sunuculuk yaptı. 1997 senesinde oyunculuk alanında da olmak istedi ve bu alana doğru gitti.

Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Deli Yürek adındaki dizide Ayşegül karakteri ile bir avukatı canlandırdı.1999 tarihinde Dizi oyunculuğunun yanına tiyatroyu da ekledi.

Ebru Cündübeyoğlu’nun kızı Duru kızıl saçları ve güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne-kıza bakan bir daha baktı!

Koçun Benim dizisinde Türk sinemasının önemli oyuncularından Tarık Akan ile beraber yer aldı.

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