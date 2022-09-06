Giriş Tarihi: 06.09.2022 14:58
Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
14:59
Ebru Gündeş'in kızını gören söylemeden edemedi! Ebru Gündeş'in gözlerden uzak büyüttüğü kızı Alara tıpkı annesi!
Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti. Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti. Yeni bir aşka yelken açan Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Sevilen şarkıcının Alara adında bir kızı var. Ebru Gündeş'in küçüklüğünden beri gözlerden uzak büyüttüğü Alara şimdilerde 10 yaşında. Ebru Gündeş kızı Alara'yı sır gibi saklasa da magazincilerden kaçamıyor. Daha önce objektiflere yakalanan Ebru Gündeş'in kızı Alara'nın son hali annesinin kopyası... İşte Ebru Gündeş'in kızı Alara...