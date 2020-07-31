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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

’in ortaya çıktı! bakımı için ödüyor

Güzelliğine ve bakımına önem veren 'in her zaman çok beğenilen kaşlarının ortaya çıktı. 45 yaşındaki şarkıcının daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafları büyük ilgi görmüştü. Ebru Gündeş'in hayranları güzel sanatçının makyajsız paylaşımına övgü dolu yorumlar yapmıştı. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve doğallığa her zaman önem veren Gündeş'in kaşları ve makyaj tarzı da kadın hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Ebru Gündeş'in kaşları için ödediği ortaya çıktı. Gündeş'in bakımı için ödediği fiyat . İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in için ödediği

Giriş Tarihi: 31.07.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 15:12
Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

Güzelliğine ve bakımına önem veren 'in her zaman çok beğenilen kaşlarının ortaya çıktı. 45 yaşındaki şarkıcının daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafları büyük ilgi görmüştü. Ebru Gündeş'in hayranları güzel sanatçının makyajsız paylaşımına övgü dolu yorumlar yapmıştı. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ve doğallığa her zaman önem veren Gündeş'in kaşları ve makyaj tarzı da kadın hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Ebru Gündeş'in kaşları için ödediği ortaya çıktı. Gündeş'in bakımı için ödediği fiyat . İşte merak edenler için Ebru Gündeş'in için ödediği

Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

Ünlü isimlerin güzellikleri için ödedikleri paralar herkesi şaşırtıyor.

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Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

Bu isimlerden biri de . Gündeş'in kaşları için ödediği fiyat .

Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden 'in kaşları için ödediği ortaya çıktı.

Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

Bebek'te dükkanı olan tasarımcısını düzenli olarak Kanlıca'daki yalısına getirten Gündeş'in ödediği fiyat tam 7 bin TL.

Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor

Aleyna Tilki, Gülşen, Hadise gibi birçok şarkıcı ile Berrak Tüzünataç, Burcu Özberk ve Özge Özpirinçci gibi birçok oyuncunun da tasarımını yapan tasarımcıyı ayda 3 kez yalısına getirten Gündeş, özel için bin dolar; yani yaklaşık 7 bin Türk lirası ödüyor.

Ebru Gündeş’in sırrı ortaya çıktı! Kaş bakımı için servet ödüyor
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