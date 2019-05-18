Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin: İzleyiciyle sıcak ve duygusal bir bağ kurduk

KALBİMDEKİ YERİ BAŞKA



Dört dizi, iki sinema filmi geçmişiniz var. Peki, Reyyan için sizin kariyerinizdeki mihenk taşıdiyebilir miyiz?

Rol aldığım her işin hayatımdaki yeri çok önemli; hepsi bana başka bir dünya, başka bir farkındalıkverdi. Reyyan gibi bir kadını anlamak, onun gibi konuşabilmek için uzun sohbetlerim, araştırmalarımoldu. Kendi sesimi sevdiğim şarkılarla ekranda duyabilme fırsatım oldu. Diğer her işim bir yana;Reyyan, sadece tüm duygulardaki duru haliyle bile benim kalbimde çok başka bir yere sahip.



Reyyan ve Miran çifti adeta bir fenomen haline geldi. Bu ilgi karşısında nasıl hissediyorsunuz?

İnsanların bizi tüm iyi ve kötülüğümüzle evlerinin bir ferdi gibi görmesi, karakterimize olan bağlılığımız nedeniyle tahminlerinden daha mutlu ediyor. Seyircimizle sıcak ve duygusal bir bağ kurduğumuza inanıyorum.