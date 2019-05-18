Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin: İzleyiciyle sıcak ve duygusal bir bağ kurduk

REYYAN ÜRKEK AMA CESUR
Kısa sürede oldukça büyük bir hayran kitlesi edinen 'Hercai' gibi bir yapımda başrol olarak yer almak nasıl bir duygu?
Bu kadar sevilen, değer gören bir işin içinde olabilmek ve en önemlisi bir oyuncu olarak sevdiğim bir karakterle var olabilmek çok mutlu edici.
Rol aldığınız her yapımda farklı karakterlere büründünüz. Reyyan nasıl bir karakter?
Reyyan, okudukça içime işleyen, kırılgan ama güçlü, ürkek ama cesur, tüm duyguları saflığıyla ve iyi niyetiyle içinde barındıran bir karakter. Onu yaşatabildiğim için çok mutluyum.
Reyyan'a benzeyen yönleriniz var mı?
Sanırım aramızda benzerlik bulmasam bu kadar sahiplendiğim biri olmazdı Reyyan. Hepimiziniçindeki o kırılganlık, yeniye adım atma isteğinden gelen cesaret, her duygunun saflığına olaninancımızla hayallere yol alışımız benziyor.