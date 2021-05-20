Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Ebru Şahin, özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçen aylarda ünlü basketbolcu Cedi Osman ile bozan Ebru Şahin, mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Ebru Şahin, önceki gün 27 yaşına bastı. Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mest etti. Gözde çift, kutlamayı ise Maldivler tatiline çıkarak gerçekleştirdi. Egzotik adaya giden Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın reklam yapmaması ise dikkat çekti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi 'bedava tatil' peşine düşmeyen ikili, bu tavırlarıyla bir kez daha takdir topladı.