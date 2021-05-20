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Haberler Galeri Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!
Giriş Tarihi: 20.05.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 09:39

ve 'de! ve 'in aksine reklamsız tatil yapan takdir topladı!

dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu , özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aşk orucunu geçen aylarda ünlü basketbolcu ile bozan , mutlu ilişki tablosuyla göz dolduruyor. Ebru Şahin, önceki gün 27 yaşına bastı. Cedi Osman, oyuncu sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile mest etti. Gözde çift, kutlamayı ise tatiline çıkarak gerçekleştirdi. Egzotik adaya giden Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın reklam yapmaması ise dikkat çekti. ve gibi 'bedava tatil' peşine düşmeyen ikili, bu tavırlarıyla bir kez daha takdir topladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!

ATV'nin kısa süre önce final yapan dizisi '' ile yıldızı parlayan , 27. yaş gününü çok özel bir yerde, özel biriyle kutladı.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!

Güzel oyuncu, önceki gün NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı ile 'in yolunu tuttu.

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Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!

Yıldız basketbolcu, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı 'in yeni yaşını 'den paylaştığı romantik karenin altına yazdığı şu cümlelerle kutladı:

Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!

'KELİMELER YETERSİZ'

"Ben şu anda ne yazarsam yazayım yetmeyecek. Çünkü seni anlatamam, kelimeler yetmez ama şunu söyleyebilirim; sen hep gül olur mu? İyi ki doğdun güzel suratlım. Seni seviyorum."

Ebru Şahin ve Cedi Osman Maldivler'de! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aksine reklamsız tatil yapan Ebru Şahin ile Cedi Osman takdir topladı!

, bu romantik paylaşımıyla beğeni rekorları kırarken güzel oyuncudan da birbiri ardına pozları geldi.

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