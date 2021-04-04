Ebru Şallı 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşım yaptı! Teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ilgi odağı oldu...

Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile tbt paylaşımı yaptı.