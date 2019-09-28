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  • Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

ile evlendi! Ebru Şallı’nın yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

Ünlü model ve sunucu gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı iki yıllık sevgilisi ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek nikah töreninde sanat camiasından birçok kişi katıldı. Şallı sosyal medya hesabından yaptığı düğün fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın yüzüğü ise şaşkına çevirdi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzüğün değeri dudak uçuklattı. Hem düzgün fiziği hem güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şallı, 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. İşte Ebru Şallı başta olmak üzere ünlülerin değeri dudak uçuklatan tektaş yüzükleri…

Giriş Tarihi: 28.09.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 15:24
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

ve 'un evliliği gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2 yıldır işadamı Uğur Akkuş ile Ebru Şallı birlikteliğini evlilikle taçlandırdı. Hem güzelliğiyle hem sportif şıklığıyla her zaman kendine hayran bırakan Ebru Şallı tek taşıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ebru Şallı düğün töreninden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü güzel son olarak, Instagram hesabında soyadını 'Ebru Şallı Akkuş' olarak güncelledi. İşte Ebru Şallı başta olmak üzere ünlülerin yüzükleri…

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

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