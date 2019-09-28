Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi! Ebru Şallı’nın tek taş yüzüğünün değeri dudak uçuklattı

Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı iki yıllık sevgilisi Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilecek nikah töreninde sanat camiasından birçok kişi katıldı. Şallı sosyal medya hesabından yaptığı düğün fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın tek taş yüzüğü ise şaşkına çevirdi. 50 kişinin katıldığı düğünde dikkati çeken ise Ebru Şallı'nın parmağındaki yüzüğün değeri dudak uçuklattı. Hem düzgün fiziği hem güzelliğiyle kendine hayran bırakan Ebru Şallı 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şallı, 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir. İşte Ebru Şallı başta olmak üzere ünlülerin değeri dudak uçuklatan tektaş yüzükleri…