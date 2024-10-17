Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
15:14
Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan'dan Barselona çıkarması! Anne-oğul "Maşallah" dedirtti!
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ebru Şallı'nın "Berom" diye sevdiği oğlu ile karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte 47 yaşındaki güzel anne Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ile Barselona gezisinden kareler...