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Haberler Galeri Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan'dan Barselona çıkarması! Anne-oğul "Maşallah" dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:14

Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan'dan Barselona çıkarması! Anne-oğul "Maşallah" dedirtti!

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 20 yaşındaki oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor. Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Ebru Şallı'nın "Berom" diye sevdiği oğlu ile karelerine beğeni ve yorum yağdı. İşte 47 yaşındaki güzel anne Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan ile Barselona gezisinden kareler...

Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan’dan Barselona çıkarması! Anne-oğul Maşallah dedirtti!

Deneyimli manken Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan’dan Barselona çıkarması! Anne-oğul Maşallah dedirtti!

İLGİ ÇEKTİ

Ünlü mankenin son olarak yaptığı anne-oğul paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı salladı.

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Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan’dan Barselona çıkarması! Anne-oğul Maşallah dedirtti!

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan’dan Barselona çıkarması! Anne-oğul Maşallah dedirtti!

YAKIŞIKLILIĞINA YORUM YAĞDI!

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Ebru Şallı ile yakışıklı oğlu Beren Tan’dan Barselona çıkarması! Anne-oğul Maşallah dedirtti!

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

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