Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı! "Bazı anneler melek doğururmuş"

Ebru Şallı 4 yıl önce evlat acısı ile sarsılmıştı. Küçük yaşta yakalandığı lenfama ile uzun süre mücadele eden minik Pars tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Tüm Türkiye'nin acısını yüreğinde hissettiği Ebru Şallı teselliyi ise oğlu Beren ile bulmuştu.