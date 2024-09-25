Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
09:52
Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı! "Bazı anneler melek doğururmuş"
İçinde fırtınalar kopsa da tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşmaya devam eden Ebru Şallı "Ponçiğim" diye sevdiği ve çok küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars'ı, doğum gününde, ondan hatıra kalan kareler ile andı. İçi evlat hasreti ile kavrulan Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulurken oğullarının kareleri ile takipçilerini hüzne boğdu. 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı oğlunun doğum gününde yaptığı paylaşıma "Bazı anneler melek doğururmuş" notunu düştü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın doğum gününde paylaştığı mutlu zamanlardan kareler bir kez daha yürek sızlattı...