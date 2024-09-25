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Haberler Galeri Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı! "Bazı anneler melek doğururmuş"
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:52

Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars'ı doğum gününde andı! "Bazı anneler melek doğururmuş"

İçinde fırtınalar kopsa da tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşmaya devam eden Ebru Şallı "Ponçiğim" diye sevdiği ve çok küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars'ı, doğum gününde, ondan hatıra kalan kareler ile andı. İçi evlat hasreti ile kavrulan Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulurken oğullarının kareleri ile takipçilerini hüzne boğdu. 4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı oğlunun doğum gününde yaptığı paylaşıma "Bazı anneler melek doğururmuş" notunu düştü. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın doğum gününde paylaştığı mutlu zamanlardan kareler bir kez daha yürek sızlattı...

Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars’ı doğum gününde andı! Bazı anneler melek doğururmuş

Ebru Şallı 4 yıl önce evlat acısı ile sarsılmıştı. Küçük yaşta yakalandığı lenfama ile uzun süre mücadele eden minik Pars tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Tüm Türkiye'nin acısını yüreğinde hissettiği Ebru Şallı teselliyi ise oğlu Beren ile bulmuştu.

Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars’ı doğum gününde andı! Bazı anneler melek doğururmuş

Her zaman tüm pozitifliğiyle takipçileriyle buluşan Ebru Şallı'nın içi ise evlat hasreti ile yanıp tutuşuyor.

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Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars’ı doğum gününde andı! Bazı anneler melek doğururmuş

4 yıl önce henüz 9 yaşındayken kansere yenik düşen oğlu Pars'ın acısı ile sarsılan Ebru Şallı, "Ponçiğim" diye sevdiği oğlunu doğum gününde yaptığı paylaşımlarla andı.

Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars’ı doğum gününde andı! Bazı anneler melek doğururmuş

Acılı anne Ebru Şallı; oğlu Pars'ı, doğum gününde, ondan hatıra kalan kareler ile andı.

Ebru Şallı küçük yaşta kaybettiği oğlu Pars’ı doğum gününde andı! Bazı anneler melek doğururmuş

Şallı "İyi ki doğdun sen melek oğlum benim🤍👼🏻Bazı anneler melek doğururmuş 🤍Tarifsiz bir özlem Ponçiğim" dedi.

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