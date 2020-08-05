Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

Bodrum'daki evinin havuzunda tek başına ve sonrasında da eşi Uğur Akkuş ile çekilmiş karelerini paylaşan Şallı tek başına görüldüğü bir karenin altına:

"Sevmek icin bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düştü.