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Haberler Galeri Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

mayosuyla eşine poz verdi! ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

Geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlu 'ı lenfoma hastalığı yüzünden kaybeden zor günlerin ardından moral bulmak için eşi ile tatile çıkmıştı. İlk tatil paylaşımının ardından eleştirilen Ebru Şallı, "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar..." sözleriyle eleştirilere cevap vermişti. Ebru Şallı'dan yeni geldi. Eşi Uğur Akkuş'a poz veren paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Tatilde de sporu ihmal etmeyen Ebru Şallı'nın karın kasları beğeni topladı. Ebru Şallı mayolu pozuna bir de sevgi mesajı ekledi. İşte ...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:38
Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

Geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlu 'ı lenfoma hastalığı yüzünden kaybeden zor günlerin ardından moral bulmak için eşi ile tatile çıkmıştı.

Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

İlk tatil paylaşımının ardından eleştirilen , "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar..." sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.

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Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

'dan yeni geldi. Eşi 'a poz veren paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

Tatilde de sporu ihmal etmeyen 'nın karın kasları beğeni topladı. pozuna bir de sevgi mesajı ekledi. İşte ...

Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

Bodrum'daki evinin havuzunda tek başına ve sonrasında da eşi ile çekilmiş karelerini paylaşan Şallı tek başına görüldüğü bir karenin altına:

"Sevmek icin bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düştü.

Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!
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Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!
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