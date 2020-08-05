Ebru Şallı mayosuyla eşine poz verdi! Ebru Şallı havuz paylaşımı ve sevgi mesajı ile beğeni topladı!

Geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı lenfoma hastalığı yüzünden kaybeden Ebru Şallı zor günlerin ardından moral bulmak için eşi Uğur Akkuş ile tatile çıkmıştı. İlk tatil paylaşımının ardından eleştirilen Ebru Şallı, "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar..." sözleriyle eleştirilere cevap vermişti. Ebru Şallı'dan yeni tatil pozları geldi. Eşi Uğur Akkuş'a poz veren Ebru Şallı mayolu paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Tatilde de sporu ihmal etmeyen Ebru Şallı'nın karın kasları beğeni topladı. Ebru Şallı mayolu pozuna bir de sevgi mesajı ekledi. İşte Ebru Şallı'nın mayolu havuz başı paylaşımı...