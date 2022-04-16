Giriş Tarihi: 16.04.2022 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
12:53
Ebru Şallı oğlu Pars'ı küçük yaşta toprağa vermişti! Acılı anne Ebru Şallı'dan yürek dağlayan paylaşım: 2 yıl değil 200 yıl da geçse...
Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan oğlu Pars Tan, 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti. Henüz 9 yaşındayken iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma kanserine yenilen Pars Tan, ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Oğlunu 'Ponçiğim' diye seven Ebru Şallı Pars'ın ölümünün ikinci yıl dönümünde yine hatıralara gömüldü. Pars'ın mezarını ziyaret eden acılı anne Ebru Şallı ardı ardına yaptığı paylaşımlarla güzel günleri yad etti. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'a seslendiği paylaşımları görenleri hüzne boğdu. Ebru Şallı daha önce "Öldüğü günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum" demişti. Evlat hasreti ile yanıp tutuşan Ebru Şallı'nın paylaşımı bir kez daha yürekleri dağladı. İşte Ebru Şallı'nın küçük yaşta amansız hastalığa yenik düşen oğlu Pars ile yürekleri sızlatan paylaşımı...