Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte Bodrum'a giden Şallı, son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla Ebru Şallı'yı çileden çıkardı. Acılı anne, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü. İşte Ebru Şallı'nın isyan ettiği olayın tüm detayları…