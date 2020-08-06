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sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan

Geçtiğimiz Nisan ayında tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu 'ı kaybeden ünlü manken , oğlu Pars Tan'ın vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte 'a giden Şallı, son dönemde hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla Ebru Şallı'yı çileden çıkardı. , Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta . İşte Ebru Şallı'nın ettiği olayın tüm detayları…

Giriş Tarihi: 06.08.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 14:28
Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

Geçtiğimiz Nisan ayında tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu 'ı kaybeden ünlü manken , oğlu Pars Tan'ın vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte 'a giden Şallı, son dönemde hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlarla Ebru Şallı'yı çileden çıkardı. , Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta . İşte Ebru Şallı'nın ettiği olayın tüm detayları…

Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

Geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalanan 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden ve zor günler geçiren , paylaşımlarına kötü yapanlara adeta .

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Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

, hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin hesabını kimseye vermeyeceğim" dedi.

Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

Nisan ayında tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden , oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı.

Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

, yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladı.

Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

Eşi Uğur Akkuş ile 'a tatile giden Şallı, hesabından da fotoğraflarını paylaşmıştı.

Ebru Şallı sosyal medyadan yapılan çirkin yorumlara isyan etti! Oğlu Pars’ın yasını tutan acılı anne…

Şallı, dün paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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