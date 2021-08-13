Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğrafları ile sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Şallı şimdi de güverte pozlarıyla yaktı geçti. Düzgün fiziği ile övgüleri toplayan Ebru Şallı'nın mini elbisesi ile verdiği pozlara beğeni yağdı... Eşi Uğur Akkuş ile aşka gelen Ebru Şallı aşk pozlarını ardı ardına paylaştı. İşte Ebru Şallı'nın güverte pozları...