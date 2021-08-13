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Haberler Galeri Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!
Giriş Tarihi: 13.08.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 13:54

Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğrafları ile sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Şallı şimdi de güverte pozlarıyla yaktı geçti. Düzgün fiziği ile övgüleri toplayan Ebru Şallı'nın mini elbisesi ile verdiği pozlara beğeni yağdı... Eşi Uğur Akkuş ile aşka gelen Ebru Şallı aşk pozlarını ardı ardına paylaştı. İşte Ebru Şallı'nın güverte pozları...

Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğrafları ile sosyal medyadan düşman çatlattı.

Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi.

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Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Şallı şimdi de güverte pozlarıyla yaktı geçti.

Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

Düzgün fiziği ile övgüleri toplayan Ebru Şallı'nın mini elbisesi ile verdiği pozlara beğeni yağdı...

Ebru Şallı tatile doymuyor! Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş güvertede aşka geldi!

Eşi Uğur Akkuş ile aşka gelen Ebru Şallı aşk pozlarını ardı ardına paylaştı.

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