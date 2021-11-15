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Haberler Galeri Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 13:52

Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı'nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!

10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu. Ebru Şallı paylaşımlarıyla hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalıştığını gösteriyor. Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşımları büyük ilgi görüyor. Daha önce oğlu ile plajda poz veren Ebru Şallı'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken Beren Tan sosyal medyayı sallamıştı... İşte Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan...

Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!

Evlat acısı yaşayan ve zor günler geçiren Ebru Şallı teselliyi büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu.

Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!

10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma yüzünden kaybeden Ebru Şallı büyük oğlu Beren Tan'a sıkı sıkıya sarıldı.

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Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!

Ebru Şallı, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan küçüğü Pars'ı çok acı bi şekilde kaybetmesinin ardından hayata kaldığı yerden devam etmeye çalışan Ebru Şallı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!

Daha öncede verdiği bir röportajda gözleri dolarak "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Ebru Şallı'nın 17 yaşındaki oğlu Beren Tan ile paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Ebru Şallı teselliyi onda bulmuştu... Ebru Şallı’nın yakışıklı oğlu Beren ilgi odağı oldu!

Daha önce oğlu ile plajda poz veren Ebru Şallı'nın paylaşımı sonrası yakışıklılığı ile dikkat çeken Beren Tan sosyal medyayı sallamıştı...

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