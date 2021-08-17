Ebru Şallı’dan eşi Uğur Akkuş’a sürpriz kutlama! 300 bin TL’lik doğum günü hediyesi!

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'a Bodrum'da sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Önceki gün Bodrum'da teknede arkadaşlarıyla beraber 40 yaşına basan Uğur Akkuş'a eşi Ebru Şallı'nın yaptırdığı pasta ilgi odağı oldu. Ebru Şallı, deniz tutkunu olduğu bilinen iş insanı Uğur Akkuş'a, deniz ve tekne temalı bir pasta hazırlattı, 'Happy Birthday Uğur'um' diye de üstüne bir not yazdırdı. İkili arkadaşlarına mutluluk pozları verirken, Ebru Şallı'nın eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde Audemars Piquet marka saat hediye ettiği öğrenildi.