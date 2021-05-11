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Haberler Galeri Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı "Herkes rahatlasın" dedi, işin aslını bir bir anlattı...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:03

'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı "Herkes rahatlasın" dedi, işin aslını bir bir anlattı...

Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren , hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kötü günleri geride bırakan pilates eğitmeni Ebru Şallı, hakkında ortaya atılan iddialara kendi YouTube kanalında yanıt verdi. Eşi ile sık sık magazin gündemine damga vuran Şallı, Akkuş'un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinden evlilik sözleşmesine kadar bilinmeyenlerini anlattı. İşte 44 yaşındaki Ebru Şallı hakkındaki gerçekler...

Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı Herkes rahatlasın dedi, işin aslını bir bir anlattı...

Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren , kötü günleri geride bıraktı. ile mutlu bir evlilik sürdüren Şallı, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı Herkes rahatlasın dedi, işin aslını bir bir anlattı...

hakkında ortaya atılan iddialara kendi YouTube kanalında yanıt verdi.

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Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı Herkes rahatlasın dedi, işin aslını bir bir anlattı...

Ünlü yıldız, eşi 'un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinin doğru olmadığını söyledi:

Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı Herkes rahatlasın dedi, işin aslını bir bir anlattı...

"Öyle bir şey yok. Sürekli ev alınıyor bana. Uğur'la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de Amerika'da aldı diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın ev almadı."

Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı Herkes rahatlasın dedi, işin aslını bir bir anlattı...

Eşiyle evlilik sözleşmesi yaptıklarını da itiraf eden Şallı, "Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı ama bu kendi aramızda.

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