Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı Herkes rahatlasın dedi, işin aslını bir bir anlattı...

"Öyle bir şey yok. Sürekli ev alınıyor bana. Uğur'la beraber olmaya başladığımızdan beri 7 tane ev almış olması gerekiyor bana. Bir de Amerika'da aldı diye çıktı, 8 tane falan ev oldu. Benim gayrimenkul zengini olmam gerekiyor. Herkes bir rahatlasın ev almadı."