HaberlerGaleriEbru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı "Herkes rahatlasın" dedi, işin aslını bir bir anlattı...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 10:00Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 10:03
Ebru Şallı'dan o iddialara yanıt geldi! Ebru Şallı "Herkes rahatlasın" dedi, işin aslını bir bir anlattı...
Oğlu Pars'ı kaybettikten sonra zor günler geçiren Ebru Şallı, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Kötü günleri geride bırakan pilates eğitmeni Ebru Şallı, hakkında ortaya atılan iddialara kendi YouTube kanalında yanıt verdi. Eşi Uğur Akkuş ile sık sık magazin gündemine damga vuran Şallı, Akkuş'un evlilik yıldönümü hediyesi olarak kendisine villa aldığı haberinden evlilik sözleşmesine kadar bilinmeyenlerini anlattı. İşte 44 yaşındaki Ebru Şallı hakkındaki gerçekler...