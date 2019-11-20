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  • Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! ’in sahnedeki halini görenler…

Usta yorumcu , geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gecede beyaz bir takım elbise tercih eden Ebru Gündeş, rap türündeki 'Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı söyleyerek hayranlarını şaşırttı. Ebru Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti. Ebru Gündeş muhteşem performansıyla büyük beğeni topladı. Sevenlerinin karşısına 40 parçadan oluşan bir repertuvarla çıkan Ebru Gündeş, üç saat sahnede kaldı. Konserinde ünlü sanatçıyı 2 bin 500 kişi dinledi. Yoğun ilgi gören gecede Ebru Gündeş; şarkıları ve sahne performansı ile konuklara unutulmaz güzel bir gece yaşattı. Ebru Gündeş'in genç ve dinamik görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Ebru Gündeş'in hayranları güzel şarkıcının yaşını çok merak etti. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 14:54
Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

Yaz boyu Harbiye konserleriyle büyük ilgi gören , önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Beyazlar içinde beğeni toplayan Ebru Gündeş, 'Hayatın Heyecanı Yok' adlı rap şarkıyı seslendirerek konuklarına sürpriz yaptı. Sevenleri için 40 parçadan oluşan bir repertuvar seslendiren Gündeş 3 saat sahnede kaldı. İşte merak edenler için Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

YONCA EVCİMİK

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Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

YONCA EVCİMİK

16 EYLÜL 1963

Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

FATMA GİRİK

Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

FATMA GİRİK

12 ARALIK 1942

Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

ZEYNEP DEĞİRMENCİOĞLU

19 EYLÜL 1954

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