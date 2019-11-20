Ebu Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti! Ebru Gündeş’in sahnedeki halini görenler…

Usta yorumcu Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gecede beyaz bir takım elbise tercih eden Ebru Gündeş, rap türündeki 'Hayatın Heyecanı Yok' isimli şarkıyı söyleyerek hayranlarını şaşırttı. Ebru Gündeş bu kadarına da 'pes' dedirtti. Ebru Gündeş muhteşem performansıyla büyük beğeni topladı. Sevenlerinin karşısına 40 parçadan oluşan bir repertuvarla çıkan Ebru Gündeş, üç saat sahnede kaldı. Konserinde ünlü sanatçıyı 2 bin 500 kişi dinledi. Yoğun ilgi gören gecede Ebru Gündeş; şarkıları ve sahne performansı ile konuklara unutulmaz güzel bir gece yaşattı. Ebru Gündeş'in genç ve dinamik görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Ebru Gündeş'in hayranları güzel şarkıcının yaşını çok merak etti. İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin yaşları…