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  • Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...

'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...

'ın en beğenilen filmlerinden biri olan Garip hem komedi hem de dram öğeleriyle hala seyirciyi ekrana bağlıyor. Kemal karakteri geçinmek için farklı işler yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, kundakta bir bebek bulur. İşte hikayemiz de tam ondan sonra başlıyordu. Birbirinden komik ve hüzünlendiren olaylar ikilinin başına geliyor. Peki Garip filminde Fatoş rolüyle büyük beğeni toplayan o küçük kızın yıllar sonraki halini merak ettiniz mi? görenleri çok şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 13.05.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 07:15
Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...

ve diğer çocuk oyuncuların şaşırtan değişimi...

Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...

1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi "Alemin Kıralı" dizisi ile tanımıştı.

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Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...
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Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...
Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...
Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...
Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde , Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor

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