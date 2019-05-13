Ece Alton'un şaşırtan değişimi! Garip'in Fatoş'uydu...

Kemal Sunal'ın en beğenilen filmlerinden biri olan Garip hem komedi hem de dram öğeleriyle hala seyirciyi ekrana bağlıyor. Kemal karakteri geçinmek için farklı işler yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, kundakta bir bebek bulur. İşte hikayemiz de tam ondan sonra başlıyordu. Birbirinden komik ve hüzünlendiren olaylar ikilinin başına geliyor. Peki Garip filminde Fatoş rolüyle büyük beğeni toplayan o küçük kızın yıllar sonraki halini merak ettiniz mi? Ece Alton görenleri çok şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2019
08:22
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019
07:15