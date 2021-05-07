Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaylı başlayan aşkında her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliyken yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli'den boşandıktan sonra Ece Erken ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam etti. Şimdilerde ilişkilerini doludizgin sürdüren çiftten flaş bir haber geldi. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, Beykoz'da 300 metrekarelik daire aldığı ve burada Erken ve oğlu Eymen ile birlikte yaşayacağı iddia edildi.