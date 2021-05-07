Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla, Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliyken yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli'den boşandıktan sonra Ece Erken ile bir dargın bir barışık ilişkisine devam ediyor.