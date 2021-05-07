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Haberler Galeri Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlilik yolunda ilk adımı attı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk jest...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 17:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 17:35

ile evlilik yolunda ilk adımı attı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk ...

ile 'nun olaylı başlayan aşkında her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile, ile evliyken yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'den boşandıktan sonra Ece Erken ile ilişkisi bir dargın bir barışık devam etti. Şimdilerde ilişkilerini doludizgin sürdüren çiftten flaş bir haber geldi. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, Beykoz'da 300 metrekarelik daire aldığı ve burada Erken ve oğlu Eymen ile birlikte yaşayacağı iddia edildi.

Ece Erken ile aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kesenin ağzını açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk jest!

, iki çocuk babası 'yla, ile evliyken yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'den boşandıktan sonra Ece Erken ile bir dargın bir barışık ilişkisine devam ediyor.

Ece Erken ile aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kesenin ağzını açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk jest!

Olaylı aşklarında geçtiğimiz aylarda yeniden devam kararı alan ile 'in, evlilik yolunda ilk adımı attığı konuşuluyor.

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Ece Erken ile aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kesenin ağzını açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk jest!

42 yaşındaki sunucu için evliliğini noktalayan Avukat , geçtiğimiz günlerde "Yeni hayat, yeni ev" diyerek kesenin ağzını açtı.

Ece Erken ile aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kesenin ağzını açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk jest!

Yakında nikah masasına oturacağı konuşulan ve sevgilisinin oğluyla yeni bir düzen kurmak için birçok yer gezen Şafak Bey, son kararı güzel sunucuya bıraktı.

Ece Erken ile aşk yaşayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu kesenin ağzını açtı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'e 9 milyonluk jest!

9 MİLYON TL!

Takvim gazetesinden Doğan Savaş'ın haberine göre; Acarkent Vadi Evleri'ni beğenen 'in bir dediğini iki etmeyen ünlü avukat, buradan 9 milyon TL'ye bir ev satın aldı.

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