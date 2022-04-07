Giriş Tarihi: 07.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 12:05

Ece Erken zor günlerinde onunla teselli buldu! Ece Erken'den oğlu Eymen'e duygusal not: Hayata tutunuyorsam...

Son Dakika Haberi: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu genç yaşta toprağa veren Ece Erken teselliyi oğlu Eymen'de bulmuştu. Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken'e sanatçı dostları büyük destek verirken, güzel sunucu oğlu Eymen'e dahada sıkı sarıldı. Ece Erken oğlu Eymen'in babasından boşanmış oğlunu hem maddi hem manevi bir başına büyütüyordu. Hayatını Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birleştiren Ece Erken geçtiğimiz aylarda eşini silahlı saldırı sonucu kaybetti. Eşinin ölümü ile sarsılan Ece Erken son olarak oğlu Eymen'in doğum gününde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen ile karelerine düştüğü not yüreklere dokundu. İşte Ece Erken'in "Hayata tutunuyorsam en büyük sebebim sensin" diyerek seslendiği oğlu Eymen ile paylaşımı...