Ece Seçkin: Sanırım ben başarı bağımlısıyım

İÇİMDEKİ ECELERİN DIŞAVURUMU



- Siz çok renklisiniz. Kıyafetleriniz, saçınız... Bu renkler neyin dışavurumu?

- Bence içimdeki bir sürü Ece'nin dışavurumu.

- Mesela pembe hangi Ece?

- Gördüğün, sohbet ettiğin, deli dolu bir tarafı da olan, ama yeri geldiğinde cadılaşma potansiyelini de içinde saklayan. Sadece pembe değil, başka renkler de var. Çocuksu tarafım da var, sakladığım duygusal ve hassas tarafım da.

- Üç yaşında anneniz sayesinde piyanoyla ve dolayısıyla müzikle tanışıyorsunuz. Ve müzik o günden sonra hep hayatınızda. Çocukluğunuzda kurduğunuz hayalleri bugün yaşıyor musunuz?

- Yaşıyorum ama bundan sonra da daha büyük işler yapmak istiyorum. Kariyerimde rahatladığım bir dönemdeyim, çünkü bazı kaygılar kayboldu. Ve içime sinen işleri yapma konusunda özgürleştim. Kendimle bütünleştirebileceğim ve içinde bulunduğum işe anlam katabileceğim bir noktadayım.

- Sizin için başarı nedir?

- "Mutluluk sizin için nedir?" diye sorarsan yanıtım "Başarı" olur. Geçen gün yakın bir arkadaşıma "Kendimle ilgili acayip bir şey keşfettim. Sanırım ben başarı bağımlısıyım" dedim. Hayatımın sürdürülebilir olması için sürekli telaşlar, heyecanlar ve onların getirmesini hayal ettiğim başarılar yaşamalıyım.

