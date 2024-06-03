Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
15:03
Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece'nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu. Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden ilk aile pozu da gelmişti. Son olarak Aslı Enver ile Bodrum'da tatilde buluşan Eda Ece'nin geçen nisan ayında dünyaya gelen kızı Mina İpek de ilk kez objektife yansıdı.