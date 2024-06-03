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Haberler Galeri Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece'nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 15:03

Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece'nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında evlenen güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer şimdilerde anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzun yıllar süren birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin geçtiğimiz ay bir kız bebekleri olmuştu. Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden ilk aile pozu da gelmişti. Son olarak Aslı Enver ile Bodrum'da tatilde buluşan Eda Ece'nin geçen nisan ayında dünyaya gelen kızı Mina İpek de ilk kez objektife yansıdı.

Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece’nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl nikah masasına oturdu.

Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece’nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile mutlu bir evlilik sürdüren Ece, geçen nisan ayında da kızı Mina'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

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Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece’nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı
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Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece’nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı

Kızlarına Mina İpek adını veren Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinden aile pozu gelmişti.

Eda Ece ve Aslı Enver kızlarını beraber büyütüyor! Eda Ece’nin minik bebeği ilk kez görüntülendi! 2 aylık Mina İpek tatlılığıyla hayran bıraktı

Minik kızları Mina İpek ile ilk kez dışarı çıkan Eda Ece ile eşi bu anı aile pozu ile ölümsüzleştirmişti. Eda Ece bu karelerini "Ailecek ilk kez dışarı çıktık" notu ile paylaşmıştı...

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