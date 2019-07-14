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  • Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

ile ’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

ie oğulları Baran ve Volkan'ın yolunu tam 15 yıl beklemişlerdi. Bugün 15 yaşında olan ikizlerin şimdiki halleri görenleri çok şaştırıyor. Eda Özülkü daha önce verdiği röportajda ikizleri Baran ve Volkan için şu duygu yüklü sözleri söylemişti; Volkan ve Baran'ın doğumdan sonra odaya ilk girdileri anı hiçi unutmuyorum. Miniciktiler ve mavi bir kıyafet giydirdikleri için onları şirinlere benzettim. Onları gördüğüm anda ağlamaya başladım. Metin Ülkü ise 'Ben bebekleri ilk olarak ameliyathaneden çıkarken gördüm. Daha sonra Eda'yla birlikte gördük. Az kalsın baygınlık geçiriyordum. Bebekleri kucağıma almadım, çünkü onları kucağımda tutamazdım' demişti. Metin Özülkü ile Eda Özülkü ikizleri Volkan ve Baran'ın isimlerine nasıl karar verdiklerini ise şöyle anlatmışlardı "Bebeklerimize Volkan ve Baran ismini verdik. Volkan ismini Metin çok istiyordu, Baran da bir arkadaşımızın oğlunun ismiydi, o ismi de çok beğeniyorduk." Müzisyen çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü, çocukları Volkan ve Baran ile birlikte 'ya gitti. Özülkü Ailesi, sokakları karış karış gezdi. Metin Özülkü ile Eda Özülkü'nün ikizleri Volkan ve Baran'ı görenlerin ilk yorumu Volkan ve Baran'ın babaları Metin Özülkü'ye olan benzerliği oluyor. Babaları Metin Özülkü'nün adeta kopyası gibi olan ikizler görenleri şaşkına uğratıyor. İşte Metin Özülkü ile Eda Özülkü'nün merak edilen ikizleri Volkan ve Baran Özülkü…

Giriş Tarihi: 14.07.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 06:45
Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

ile çiftinin 15 yıl özlemle beklediği ikizleri Volkan ve Baran artık büyüdü. Eda - Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan artık 15 yaşında. Baran ve Volkan Özülkü görenleri çok şaşırtıyor. Babaları Metin Özülkü'ye çok benzeyen Volkan ve Baran Özülkü'de anne ve babaları gibi müziğe büyük bir ilgi duyuyorlar. Metin Özülkü daha önce verdiği bir röportajda oğulları Volkan ve Baran ile bir albüm yapacaklarını söylemişti. Metin Özülkü "Biz büyük ihtimalle bundan sonra kuartet (dörtlü) bir albüm yaparız, oğlanları da alıp. Çok yetenekliler çünkü. Şimdi piyano dersine başladılar. Tabii önce işin biraz eğitimini alsınlar. 6-7 yıl sonrası için öyle bir albüm hayal ediyoruz" demişti. İşte ünlü müzisyenler Metin Özülkü ile Eda Özülkü'nün gözlerden uzak büyüttükleri ikizleri Volkan ve Baran Özülkü…

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…
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Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

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