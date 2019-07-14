Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün ikizlerini gören şoke oluyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü’nün sır gibi sakladığı ikizleri…

Eda Özülkü ie Metin Özülkü oğulları Baran ve Volkan'ın yolunu tam 15 yıl beklemişlerdi. Bugün 15 yaşında olan ikizlerin şimdiki halleri görenleri çok şaştırıyor. Eda Özülkü daha önce verdiği röportajda ikizleri Baran ve Volkan için şu duygu yüklü sözleri söylemişti; Volkan ve Baran'ın doğumdan sonra odaya ilk girdileri anı hiçi unutmuyorum. Miniciktiler ve mavi bir kıyafet giydirdikleri için onları şirinlere benzettim. Onları gördüğüm anda ağlamaya başladım. Metin Ülkü ise 'Ben bebekleri ilk olarak ameliyathaneden çıkarken gördüm. Daha sonra Eda'yla birlikte gördük. Az kalsın baygınlık geçiriyordum. Bebekleri kucağıma almadım, çünkü onları kucağımda tutamazdım' demişti. Metin Özülkü ile Eda Özülkü ikizleri Volkan ve Baran'ın isimlerine nasıl karar verdiklerini ise şöyle anlatmışlardı "Bebeklerimize Volkan ve Baran ismini verdik. Volkan ismini Metin çok istiyordu, Baran da bir arkadaşımızın oğlunun ismiydi, o ismi de çok beğeniyorduk." Müzisyen çift Eda Özülkü ile Metin Özülkü, çocukları Volkan ve Baran ile birlikte Hollanda'ya gitti. Özülkü Ailesi, sokakları karış karış gezdi. Metin Özülkü ile Eda Özülkü'nün ikizleri Volkan ve Baran'ı görenlerin ilk yorumu Volkan ve Baran'ın babaları Metin Özülkü'ye olan benzerliği oluyor. Babaları Metin Özülkü'nün adeta kopyası gibi olan ikizler görenleri şaşkına uğratıyor. İşte Metin Özülkü ile Eda Özülkü'nün merak edilen ikizleri Volkan ve Baran Özülkü…