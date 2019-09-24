EDHO'nun Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın ünlü oyuncu ile olan kan bağı şaşırttı! İşte EDHO'nun Sevda'sı Naz Elmas'ın kardeşi...

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 24 Eylül günü yayınlanacak 140. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile zirveye yerleşen dizi EDHO yeni sezonda kadrosuna dahil ettiği oyuncular Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun) ile dikkatleri üzerine çekti. Peki güzel oyuncu Naz Elmas'ın hayat verdiği Sevda Meftun ile Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Hızır Çakırbeyli arasında neler olacak? Uzun bir aradan sonra kalbini açtığı Sevda'nın, babası ve amcasının da masada oturuyor olması, işleri karıştıracaktır. Kız tarafı, ikilinin arasındaki ilişkiyi resmiyete dökmek için hızlı davranmak gerektiğini düşünürken, Çakırbeyli hanesi bu duruma sıcak bakmamaktadır. Hısım mı yoksa hasım mı olacağı henüz belli olmayan masanın yeni üyelerinin, kendi aralarındaki anlaşmazlık da Hızır ve Sevda ikilisinin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) kadrosuna dahil olduktan sonra sosyal medyada merak edilen isimler arasına yerleşen Naz Elmas hakkında duyanların oldukça şaşırdığı bir bilgi de hızla yayıldı... Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın aslında ablası da ünlü bir oyuncu. İşte EDHO'nun Sevda Meftun'u Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...