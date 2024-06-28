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Haberler Galeri Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! 'Vefasız' dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 28.06.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 07:22

Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! 'Vefasız' dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

Ünlü şarkıcı Edis, 2014'te Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile üne kavuştu. İddiaya göre Edis sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti.

Armağan YILMAZ
Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! ’Vefasız’ dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

Ünlü şarkıcı Edis, 2014'te Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile üne kavuştu. İddiaya göre Edis sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti.

Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! ’Vefasız’ dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

MAHKEME REDDETMİŞTİ
PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e açtığı tazminat davası karara bağlanmıştı.

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Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! ’Vefasız’ dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

2020 yılında mahkeme karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve 'kelepçe sözleşme' niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! ’Vefasız’ dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

RAPORLARI İNCELENDİ
Soner Sarıkabadayı dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davayı kabul eden mahkeme dosyadaki bilirkişi raporlarını inceledi.

Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! ’Vefasız’ dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

Raporda Sarıkabadayı'nın, Edis ile yaptığı sözleşmede yapılacağı belirtilen 2 CD ve 6 single yapma yükümlülüğünün, 4 single'ını yaptığı, bu şarkıların, 'Benim Ol', 'Olmamış mı', 'Vay' ve 'Dudak' isimli tek şarkılar olduğu, Edis'in bu single'lar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında birçok ödül aldığı, konser organizasyonları yapıldığı, video klipleri hazırlandığı, Soner Sarıkabadayı'nın sözleşme çerçevesinde Edis'e ödeme yaptığı, aksinin Edis tarafından ispatlanamadığı ifade edildi.

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