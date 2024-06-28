Giriş Tarihi: 28.06.2024 07:17
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
07:22
Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! 'Vefasız' dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!
Ünlü şarkıcı Edis, 2014'te Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile üne kavuştu. İddiaya göre Edis sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti.