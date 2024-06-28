Edis ve Soner Sarıkabadayı kılıçları çekti! ’Vefasız’ dedi 30 bin lira tazminat istedi! İki ünlü şarkıcı mahkemelik oldu!

Raporda Sarıkabadayı'nın, Edis ile yaptığı sözleşmede yapılacağı belirtilen 2 CD ve 6 single yapma yükümlülüğünün, 4 single'ını yaptığı, bu şarkıların, 'Benim Ol', 'Olmamış mı', 'Vay' ve 'Dudak' isimli tek şarkılar olduğu, Edis'in bu single'lar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında birçok ödül aldığı, konser organizasyonları yapıldığı, video klipleri hazırlandığı, Soner Sarıkabadayı'nın sözleşme çerçevesinde Edis'e ödeme yaptığı, aksinin Edis tarafından ispatlanamadığı ifade edildi.