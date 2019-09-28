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Efsane diziyle ünlü olmuştu; 2000'li yıllara damgasını vuran ünlünün şimdiki sevgilisi ise...

Efsane diziyle ünlü olmuştu; 2000'li yıllara damgasını vuran ünlünün şimdiki sevgilisi ise...

2000'li yıllarda hem magazin gündeminin hem de dizi piyasasının aranan isimlerinden olan yıldız ismin adı tuvalet penceresinden kaçma olayıyla da anılmıştı. Uzun süredir ekranlarda olan televizyon yıldızlarının, sinema oyuncularının gerçek hayatta kimlerle eş olduklarını biliyor musunuz? Örneğin; Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldızlarından İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi sıkça araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





