Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
08:18
Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! "Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım"
Türk futbol tarihinin efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdıran Tanju Çolak, 60 yaşında ikinci torununu kucağına aldı. Tanju Çolak'ın oğlu Anıl Çolak, 2017'de Amerikalı avukat Emily Wolfford ile evlenip 2021'de kızına kavuşmuştu. Tanju Çolak'ın gelini, ikinci çocuğunu geçen hafta dünyaya getirdi. Tanju Çolak, Leo Atlas adı verilen torunu için "Oğlumu futbolcu yapamadım ama inşallah Leo Atlas'ı iyi bir futbolcu yapacağım" dedi.