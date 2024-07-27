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Haberler Galeri Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! "Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım"
Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 08:18

Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! "Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım"

Türk futbol tarihinin efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdıran Tanju Çolak, 60 yaşında ikinci torununu kucağına aldı. Tanju Çolak'ın oğlu Anıl Çolak, 2017'de Amerikalı avukat Emily Wolfford ile evlenip 2021'de kızına kavuşmuştu. Tanju Çolak'ın gelini, ikinci çocuğunu geçen hafta dünyaya getirdi. Tanju Çolak, Leo Atlas adı verilen torunu için "Oğlumu futbolcu yapamadım ama inşallah Leo Atlas'ı iyi bir futbolcu yapacağım" dedi.

BÜLENT CANKURT
Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım

Efsane futbolcumuz Tanju Çolak, 60 yaşında torunları ikiledi. Oğlu Anıl Çolak'ın Eylül 2017'de evlendiği ve Aralık 2021'de ilk torununu kucağına veren Amerikalı avukat gelini Emily Wolfford Çolak, Tanju'ya bir kez daha torun mutluluğu yaşattı.

Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım

Emily Hanım, kızları Eva'nın ardından, geçen hafta Leo Atlas adını verdikleri oğullarını dünyaya getirdi.

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Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım

Eşi Aysu Hanım ile doğumdan bir süre önce Amerika Washington'a gittiğini öğrendiğim Tanju'yu tebrik etmek için aradım; sesindeki mutluluk ve heyecan inanılmazdı.

Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım

"İkinci torunumu kucağıma aldığım için çok mutluyum; ailece havalara uçuyoruz. Oğlum Anıl'ı futbolcu yapamadım ama Leo Atlas inşallah çok iyi bir futbolcu olur. Dedesini geçmesi için de onu çok ama çok çalıştıracağım" dedi.

Efsane futbolcu Tanju Çolak ikinci kez dede oldu! Oğlumu yapamadım torunumu futbolcu yapacağım

Torunu sağlıkla büyür inşallah. Bu arada Leo Atlas'ın Tanju'yu geçmesi zor; yedi kez gol kralı olmak ve Avrupa'da Altın Ayakkabı almak kolay değil...

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