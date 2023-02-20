Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:15

Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Oyuncu Merve Boluğur da, arkadaşı Haydar için soluğu ilk günden deprem bölgesinde aldı. Depremde arkadaşını aramak için Hatay'a giden Merve Boluğur evine döndü. Boluğur, normal hayatına devam etti. Kuaförden eğlenceli anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a takipçilerinden tepki yağdı. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etti. Kendisini eleştirenlere kızan Boluğur, "Herkes kendi işine baksın" dedi.