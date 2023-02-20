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Haberler Galeri Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 10:15

Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

Asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli iki depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Oyuncu Merve Boluğur da, arkadaşı Haydar için soluğu ilk günden deprem bölgesinde aldı. Depremde arkadaşını aramak için Hatay'a giden Merve Boluğur evine döndü. Boluğur, normal hayatına devam etti. Kuaförden eğlenceli anlarını paylaşan ve şarkı söyleyen Boluğur'a takipçilerinden tepki yağdı. Oyuncu, gelen eleştirilere isyan etti. Kendisini eleştirenlere kızan Boluğur, "Herkes kendi işine baksın" dedi.

Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından 10 ilde yıkıcı hasarlar meydana geldi. Türkiye yaralarını sarmak için canla başla mücadele ederken, sanat camiasında da pek çok isim soluğu bölgede aldı. Merve Boluğur da ilk günden beri elinden gelen desteği sağlıyor.

Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

Arkadaşı Haydar'ın enkaz altında kaldığını belirten Boluğur, kötü haberi duyar duymaz soluğu Hatay Antakya'da almıştı. Merve Boluğur, sosyal medya hesabından enkazlar arasında video bir paylaşımda bulunmuştu. Oyuncu, şunları dile getirmişti:

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Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

"Şu an Antakya'dayız. Arkadaşım Haydar için özellikle buradayım. Henüz bir haber yok, hala çalışıyor arkadaşlar sağ olsunlar.

Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

Bir de operatör-vinç desteğine ihtiyacımız var. Şöyle de bir ricamız olacak; insanlar çok fazla buraya gelip ilgileniyorlar sağ olsunlar ama maalesef o biraz iyi duruma sevk etmiyor. O yüzden de lütfen gelmemelerini rica ediyoruz."

Merve Boluğur'un arkadaşı enkaz altında! Soluğu deprem bölgesinde aldı! Yakın dostu için hiç düşünmeden... | Video

Kuafördeki eğlenceli halleri tepki çekmişti! Merve Boluğur ateş püskürdü

Oyuncunun arkadaşı Haydar ile ilgili henüz bir bilgi yokken Merve Boluğur Elbistan'da bir aileye konuk olmuştu. Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmıştı.

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