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Haberler Galeri Ekim ayında Sinem Kobal'dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!
Giriş Tarihi: 02.10.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 07:07

Ekim ayında Sinem Kobal'dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor. Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımı ile "Yaza veda edemiyor" dedirtti. Hamilelik sonrası çok kısa bir sürede eski formuna dönen genç anne Sinem Kobal'ın mayolu pozu övgüleri topladı. İşte köpekleri Düğme ve Çitçit ile poz veren Sinem Kobal'ın yeni paylaşımı...

Ekim ayında Sinem Kobal’dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, kızları Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ekim ayında Sinem Kobal’dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!

Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, şimdilerde hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşuyor.

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Ekim ayında Sinem Kobal’dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!

Sık sık paylaşımlarda bulunan Sinem Kobal'ın sevenleri onu yeniden izleyecekleri günü iple çekiyor.

Ekim ayında Sinem Kobal’dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!

Instagram'da 5.8 milyon kişinin takip ettiği Sinem Kobal son paylaşımı ile "Yaza veda edemiyor" dedirtti.

Ekim ayında Sinem Kobal’dan mayolu poz! Sinem Kobal yaza veda edemiyor!

Hamilelik sonrası çok kısa bir sürede eski formuna dönen genç anne Sinem Kobal'ın mayolu pozu övgüleri topladı.

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