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Haberler Galeri Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...
Giriş Tarihi: 11.06.2021 13:50 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 13:54

'nde '' olarak tanımıştık! güzelliği ile yıllara meydan okuyor...

'i, 'ın efsane dizisi ile tanımıştık! Fırıncı 'nın güzel kızı Jale'ydi. Ekmek Teknesi dizisi bir döneme damga vurmuştu. Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı. Sinemamızın duayen isimleri (Nusret), () , (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) , (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. Esin Civangil de bu genç oyunculardan biriydi. Jale karakteriyle çok sevilen 38 yaşındaki Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor. İşte Ekmek Teknesi'nde dikkat çeken karakterlerden biri olan uzun süre ekranlarda yer almayan '' olarak bilinen ....

Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...

'i, 'ın efsane dizisi ile tanımıştık! Fırıncı 'nın güzel kızı Jale'ydi. Ekmek Teknesi dizisi bir döneme damga vurmuştu. Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı.

Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...

Sinemamızın duayen isimleri (Nusret), () , (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) , (Mehbare) gibi oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de ortaya çıktı. de bu genç oyunculardan biriydi.

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Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...

İşte 'nde dikkat çeken karakterlerden biri olan uzun süre ekranlarda yer almayan '' olarak bilinen 'in son hali....

Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...

Jale karakteriyle çok sevilen 38 yaşındaki güzelliği ile yıllara meydan okuyor.

Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...
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