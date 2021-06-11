Ekmek Teknesi'nde 'Lan Jale' olarak tanımıştık! Esin Civangil güzelliği ile yıllara meydan okuyor...

Esin Civangil'i, Osman Sınav'ın efsane dizisi Ekmek Teknesi ile tanımıştık! Fırıncı Nusret Baba'nın güzel kızı Jale'ydi. Ekmek Teknesi dizisi bir döneme damga vurmuştu. Efsane bir dizi olmasının yanında Ekmek Teknesi, dizi ve sinema sektörüne kazandırdığı yıldızlarla da hafızalara kazındı.