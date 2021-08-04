Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü son hali ile herkesi şaşırttı! Heredot Cevdet’in yanından ayrılmazdı, oyuncu Mehmet Usta şimdi ne yapıyor?

ATV'nin hafızalara kazınan dizisi Ekmek Teknesi'nde 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı. Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son halini görenler aynı kişi olduğuna inanamadı. İşte Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakterine hayat veren Mehmet Usta'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...