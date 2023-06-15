Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:02
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
08:08
Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!
Katıldığı bir gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal geri dönüşünün sinyallerini günler öncesinden vermeye başlamıştı. Soruları yanıtlayan Sinem Kobal mesleğini özlediğini dile getirerek ekranlara dönmeye hazır olduğunu söyledi. Kızları Lalin ve Leyla'dan da bahseden Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı. "Çok şanlıyım" diyen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "O şahane bir baba" dedi. İşte Sinem Kobal'ın çok özel açıklamaları...