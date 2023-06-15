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Haberler Galeri Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 08:08

Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Katıldığı bir gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal geri dönüşünün sinyallerini günler öncesinden vermeye başlamıştı. Soruları yanıtlayan Sinem Kobal mesleğini özlediğini dile getirerek ekranlara dönmeye hazır olduğunu söyledi. Kızları Lalin ve Leyla'dan da bahseden Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı. "Çok şanlıyım" diyen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "O şahane bir baba" dedi. İşte Sinem Kobal'ın çok özel açıklamaları...

Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Sinem Kobal önceki akşam bir davette görüntülendi. Katıldığı gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal muhabirlerinin sorularını tüm samimiyeti ile yanıtladı.

Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Sinem Kobal geri dönüşünün sinyallerini günler öncesinden vermeye başlamıştı.

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Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Soruları yanıtlayan Sinem Kobal mesleğini özlediğini dile getirerek ekranlara dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Kızları Lalin ve Leyla'dan da bahseden Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı. "Çok şanlıyım" diyen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "O şahane bir baba" dedi. İşte Sinem Kobal'ın çok özel açıklamaları...

Ekranlara dönemeye hazır olan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu’na övgüler yağdırdı: Şahane bir baba!

Sinem Kobal, " Çocuklar büyüyor. Lalin 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Leyla, daha yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümelerini izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.

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