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Haberler Galeri Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu
Giriş Tarihi: 24.12.2023 06:30

Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan'ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programıyla yıllarca ekranlarda olan güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor? Atv'de bir ekran klasiği haline gelen programı ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın değişimi hayranlarını adeta şoke etti. Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu. 54 yaşındaki güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Büyük bir takipçi kitlesi olan Esra Ceyhan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

Ünlü sunucu Esra Ceyhan artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Ceyhan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu. Atv'de bir ekran klasiği haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar zirvede götürmüş güzel sunucu Esra Ceyhan sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

Peki güzel sunucu Esra Ceyhan şimdilerde ne yapıyor?

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Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan şimdi nerede?

Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

Esra Ceyhan'ın son halini merak edenler onu sosyal medyada buldu.

Ekranların sevilen ismiydi! 54 yaşındaki Esra Ceyhan’ı artık tanıyabilene aşk olsun! Sosyal medya onu konuştu

İşte biraz kilo almanın da etkisi ile değişen Esra Ceyhan'ın son hali...

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