Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
Şarkıcı Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama geçmişteki fotoğraflarına bakınca eski haliyle arasında dağlar kadar fark olduğu ortaya çıktı. Bu fotoğraflarını görenler Emina Jahovic olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. İşte başta Emina Jahovic olmak üzere, ünlülerin inanmakta güçlük çekeceğiniz estetiksiz halleri.
Giriş Tarihi: 05.01.2020
12:18
Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
12:39
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