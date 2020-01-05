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Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

Şarkıcı Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama geçmişteki fotoğraflarına bakınca eski haliyle arasında dağlar kadar fark olduğu ortaya çıktı. Bu fotoğraflarını görenler Emina Jahovic olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. İşte başta Emina Jahovic olmak üzere, ünlülerin inanmakta güçlük çekeceğiniz estetiksiz halleri.