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  • Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

"Sadece burnumda estetik var" demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

Şarkıcı Emina Jahovic "Sadece burnumda estetik var" demişti ama geçmişteki fotoğraflarına bakınca eski haliyle arasında dağlar kadar fark olduğu ortaya çıktı. Bu fotoğraflarını görenler Emina Jahovic olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. İşte başta Emina Jahovic olmak üzere, ünlülerin inanmakta güçlük çekeceğiniz estetiksiz halleri.

Giriş Tarihi: 05.01.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 12:39
Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

Seneler geçip gidiyor, her şey gibi ünlü isimlerde değişiklikler yaşıyor. Peki hangi ünlüler estetik harikası? Daha güzel bir görünüme kavuşmak için bıçak altına yatan birbirinden ünlü isimleri sizler için derledik…

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

ZARA

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Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
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Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı

DİDEM SOYDAN

Emina Jahovic Sadece burnumda estetik var demişti ama… Estetiksiz hali tam bir hayal kırıklığı
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