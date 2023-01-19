Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
07:07
Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! "Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız"
C umhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 5 yıl önce başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' küresel bir projeye dönüştü. Emine Erdoğan'ın, daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle hayata geçirdiği projenin, 5 uluslararası ödüle layık görülmesi bunun en güzel göstergesi. Çalışmalarını sürdüren Emine Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programı düzenledi. Emine Erdoğan, 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' adlı programa katılan büyükelçilerden, doğanın çığlığına kulak vermelerini istedi ve "Biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri dileyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız" dedi