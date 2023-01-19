Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! "Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız"

Çalışmalarını sürdüren Emine Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programı düzenledi. Büyükelçiler ve eşleri için hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı programda ben de vardım.