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Haberler Galeri Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! "Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız"
Giriş Tarihi: 19.01.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 07:07

Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! "Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız"

C umhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 5 yıl önce başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' küresel bir projeye dönüştü. Emine Erdoğan'ın, daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle hayata geçirdiği projenin, 5 uluslararası ödüle layık görülmesi bunun en güzel göstergesi. Çalışmalarını sürdüren Emine Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programı düzenledi. Emine Erdoğan, 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' adlı programa katılan büyükelçilerden, doğanın çığlığına kulak vermelerini istedi ve "Biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri dileyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız" dedi

BÜLENT CANKURT
Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 5 yıl önce başlattığı 'Sıfır Atık Projesi' küresel bir projeye dönüştü. Emine Erdoğan'ın, daha yaşanabilir bir dünya hayaliyle hayata geçirdiği projenin, 5 uluslararası ödüle layık görülmesi bunun en güzel göstergesi.

Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız

Çalışmalarını sürdüren Emine Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programı düzenledi. Büyükelçiler ve eşleri için hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de yer aldığı programda ben de vardım.

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Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız

Emine Erdoğan konuşmasında, büyükelçilere çağrıda bulunarak, "Bugün küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atmazsak, üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak. Her birinizi, tabiatın farklı coğrafyalarda sel, yangın, kuraklık olarak tezahür eden çığlığına kulak vermeye davet ediyorum.

Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız

Birleşmiş Milletler bünyesinde tesis edilecek Sıfır Atık Danışma Kurulu ile uygulamanın tüm dünyada yaygınlaştırılması için de girişimlere başladık. Biriktirdiğimiz tecrübe ve bilgileri tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız." dedi.

Emine Erdoğan büyükelçileri göreve çağırdı! Tüm ülkelerle paylaşmaya hazırız

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer- Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, projenin önemine vurgu yaparak, dünyaya örnek olduğunu söyledi.

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