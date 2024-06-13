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Haberler Galeri Emine Ün'den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! "İkizin resmen"
Giriş Tarihi: 13.06.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 13:22

Emine Ün'den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün'ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! "İkizin resmen"

Emine Ün ve Emre Kınay, kızları Duru'nun mezuniyetinden kareler paylaştı. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün son olarak ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandırıyor. Emine ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den en son kızı Duru Kınay ile paylaşımlar yaptı. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. İşte Emine Ün ile kızı Duru Kınay...

Emine Ün’den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! İkizin resmen

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Emine Ün’den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! İkizin resmen

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

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Emine Ün’den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! İkizin resmen

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün, son olarak ise Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandırıyor.

Emine Ün’den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! İkizin resmen

Emine ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Emine Ün’den duygu yüklü paylaşım! Oyuncu Emine Ün’ün güzeller güzeli kızı Duru mezun oldu! İkizin resmen

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru liseyi bitirdi. Emine Ün, mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşarak duygularını dile getirdi.

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