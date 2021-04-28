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Haberler Galeri Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:09

Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! ’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan , ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Öte yandan 17 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı ...

Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan , ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Ünlü oyuncu 'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi ile evliliğinden dünyaya gelen kızı ilgi odağı oldu.

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Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Şimdilerde farklı markaların reklam yüzü olan sosyal medyadan yaptığı açıklama ile 2012 yılında evlendiği iş adamı Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldıklarını geçtiğimiz gün duyurmuştu.

Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

yaptığı açıklamada "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek ayrılık kararı aldık" sözleri ile anlaşarak boşanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve ailesi ile ilgili paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmeyin 'ün özellikle kızı Duru ile olan paylaşımları çok beğeniliyor.

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