Emine Ünlü'ün kızı Duru büyüdü! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Öte yandan 17 yaşındaki Duru'nun annesinin boyunu geçmesi de sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...