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Haberler Galeri Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 10:02

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu. Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile dünyaevine girdi. Düğüne Emre Kınay, kızı Duru ile birlikte katıldı. 17 yaşındaki Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy göstermesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!

Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

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Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay annesini bile gölgede bıraktı. Emine Ün'ün kızı Duru'nun annesine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!

17 yaşındaki Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy göstermesi sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay'ın son hali...

Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! Emine Ün'ün kızı Duru babası Emre Kınay'ın kolunda boy gösterdi! Emine Ün’ün 17 yaşındaki kızı Duru güzelliğiyle büyüledi!

Sevinç Erbulak, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu mühendis Volkan Cengen ile dünyaevine girdi. Düğüne Emre Kınay, kızı Duru ile birlikte katıldı.

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