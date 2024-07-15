Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
09:30
Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!
Emine Ün güzeller güzeli kızı Duru, üniversiteyi kazandı. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den en son kızı Duru Kınay ile paylaşımlar yaptı. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. Emine Ün kızı Duru Kınay'ın üniversiteyi kazandığını duyurdu. Emine Ün, kızına övgüler yağdırdı. İşte o paylaşımı…