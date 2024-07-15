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Haberler Galeri Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 09:30

Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!

Emine Ün güzeller güzeli kızı Duru, üniversiteyi kazandı. Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren aynı zamanda uzun yıllardır da tiyatro yapan Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün'den en son kızı Duru Kınay ile paylaşımlar yaptı. 19 yaşındaki Duru güzelliğiyle hayran bırakırken annesine benzerliği de dikkat çekti. Emine Ün kızı Duru Kınay'ın üniversiteyi kazandığını duyurdu. Emine Ün, kızına övgüler yağdırdı. İşte o paylaşımı…

Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!

Emine Ün'ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay ilgi odağı oldu.

Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!

Sosyal medya hesabından kızı ile sık sık fotoğraf paylaşan oyuncu Emine Ün ile kızının benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi.

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Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru liseyi bitirdi. Emine Ün, mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaşarak duygularını dile getirmişti.

Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!

Emine Ün paylaşımına "Öyle güzel öyle harika hisler içindeyim ki, hem duygusallığı hem de mutluluğu bir arada yaşıyorum. Ne söylesem az kalacak biliyorum… Seninle gurur duyuyorum benim canım kızım. Seni çok seviyorum. Yepyeni başlangıçlar da tüm güzellikler tüm iyilikler seninle olsun, yolun ve şansın hayat boyu açık olsun" notunu eklemişti.

Emine Ün’ün kızı Duru üniversiteli oldu! Emine Ün kızı Duru Kınay’a övgüler yağdırdı!

Geçtiğimiz günlerde kep atan Duru Kınay şimdi de mezuniyet balosunda gönlünce eğlendi.

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