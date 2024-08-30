Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 06:56

Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!

Ünlü işadamı Emir Bahadır, 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi oldu! Taşıyıcı annelik, ülkemizde yasak olduğu için de Amerika'da bir 'taşıyıcı anne' bulmuş. Yaklaşık üç ay önce de nur topu gibi bir kızı olmuş ve babalık hayaline kavuşmuş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Emir Bahadır'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!

Ünlü işadamı Mehmet Dereli'nin, Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'ya, sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiği haberim kadar ses getirecek bir haberim daha var! Ünlü iş insanı Emir Bahadır baba oldu! Evet, yanlış okumadınız...

Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!

Emir Bahadır, 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi oldu! Uzun süredir baba olmak istediğini öğrendiğim Emir Bahadır, sonunda bu yolu tercih etmiş.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!

Taşıyıcı annelik, ülkemizde yasak olduğu için de Amerika'da bir 'taşıyıcı anne' bulmuş. Yaklaşık üç ay önce de nur topu gibi bir kızı olmuş ve babalık hayaline kavuşmuş.

Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!

Emir Bey'in bu yaz hiç ortalarda gözükmemesinin nedeni de buymuş zaten.

Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!

Kızının doğumu öncesi Amerika'ya gitmiş ve doğumda taşıyıcı anneyi yalnız bırakmamış.

SON DAKİKA