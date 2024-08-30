Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
06:56
Emir Bahadır’ın babalık hayali gerçek oldu! ‘Taşıyıcı annelik’ yöntemiyle çocuk sahibi oldu!
Ünlü işadamı Emir Bahadır, 'taşıyıcı annelik' yöntemiyle çocuk sahibi oldu! Taşıyıcı annelik, ülkemizde yasak olduğu için de Amerika'da bir 'taşıyıcı anne' bulmuş. Yaklaşık üç ay önce de nur topu gibi bir kızı olmuş ve babalık hayaline kavuşmuş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Emir Bahadır'ı kaleme aldı. İşte o yazı…