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Haberler Galeri Emir Sarıgül için "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:56

için "Asla barışmayacağım" diyen tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...

Geçtiğimiz aylarda farkıyla ortaya çıkan ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı 'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Aydın, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla birlikte yakalandı. Çift, son olarak da Boğaz'da görüntülendi. Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün keyifli anları dikkat çekti.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Emir Sarıgül için Asla barışmayacağım diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...

Spiker 'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Emir Sarıgül için Asla barışmayacağım diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...

Ancak çift, kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.

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Emir Sarıgül için Asla barışmayacağım diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...

, ile ayrılır ayrılmaz Sibel Can ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Emir Sarıgül için Asla barışmayacağım diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...

Çiftin teknedeki görüntülerinin ardından Aydın, net açıklamalarda bulunmuştu.

Emir Sarıgül için Asla barışmayacağım diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...

Sarıgül'ün eski sevgilisi , "Ben utanç duyuyorum. Mart sonunda Emir Bey'le ilişkimi kariyerime zarar verdiği için noktaladım. Bana yaptığı evlilik teklifi onun yaptığı bir harekettir" demişti.

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