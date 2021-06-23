Giriş Tarihi: 23.06.2021 10:48Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:56
Emir Sarıgül için "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın tükürdüğünü yalamıştı! Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün balık keyfi...
Geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Aydın, geçtiğimiz günlerde eski aşkıyla birlikte yakalandı. Çift, son olarak da Boğaz'da görüntülendi. Buket Aydın ve Emir Sarıgül'ün keyifli anları dikkat çekti.