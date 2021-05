Emir Sarıgül ile teknede yakalanan Sibel Can photoshopu abartınca dillere düştü! Sibel Can'ın siyah tulumu ile verdiği pozlar olay oldu...

Spiker Buket Aydın ile yaşadığı aşka nokta koymasının ardından, Emir Sarıgül ile teknede görüntülenen Sibel Can geçtiğimiz hafta magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Emir Sarıgül, Sibel Can ve Buket Aydın aşk üçgeninin detayları gelmeye devam ederken Sibel Can bu defa siyah tulumu ile verdiği pozlarla olay oldu. Daha önce de birçok kez fotoğraflarına photoshop uyguladığı yönünde haberleri çıkan Sibel Can yine yakalandı. Sibel Can programında giydiği siyah tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı ama iki fotoğraf arasında fark sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İşte Sibel Can'ın photoshopu abarttığı paylaşımı...