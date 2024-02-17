Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:30
Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim
Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak Emre Altuğ, konuk olduğu programda hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Yalnızlığı sevdiğini dile getiren ünlü sanatçı, "Ama zaman zaman âşık olmayı özlediğimi söyleyebilirim" dedi.