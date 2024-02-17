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Haberler Galeri Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim
Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 11:30

Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında evlendi. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. 2015'te boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Son olarak Emre Altuğ, konuk olduğu programda hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Yalnızlığı sevdiğini dile getiren ünlü sanatçı, "Ama zaman zaman âşık olmayı özlediğimi söyleyebilirim" dedi.

Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle boy gösteriyor.

Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

Emre Altuğ ve ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile 2008 tarihinde dünyaevine girmişti.

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Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırmıştı.

Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Emre Altuğ: Yalnızım ama aşkı özledim

Emre Altuğ, geçen günlerde yaptığı açıklamada, boşandıktan sonra 6 ay kendine gelemediğini açıklamıştı.

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