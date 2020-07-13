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'den "Bir yıldız daha kaydı" paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi !

Ünlü oyuncu ve sunucu uzun süredir birlikte olduğu iç mimar sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu Emre Karayel, iç mimar Gizem Demirci ile aile arasında yapılan sade bir törenle . Esprili karakteri ile tanınan Emre Karayel mutlu haberi hesabından kendine has tavrıyla duyurdu. Emre Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan Gizem Demirci ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına yazdığı "Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var" sözleriyle duyurdu.

Giriş Tarihi: 13.07.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 10:58
Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!

Ünlü oyuncu ve sunucu uzun süredir birlikte olduğu iç mimar sevgilisi ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!

Oyuncu , iç mimar ile aile arasında yapılan sade bir törenle .

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Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!

Esprili karakteri ile tanınan mutlu haberi hesabından kendine has tavrıyla duyurdu.

Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!

, nişan hazırlığını sosyal medyadan ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına yazdığı "Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var" sözleriyle duyurdu.

Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!

Demirci ile Karayel'in nişan töreni önceki akşam İzmir'de aile arasında gerçekleşti.

Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!
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Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!
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