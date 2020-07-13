Emre Karayel'den Bir yıldız daha kaydı paylaşımı! Ünlü oyuncu Emre Karayel ile sevgilisi Gizem Demirci nişanlandı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Emre Karayel uzun süredir birlikte olduğu iç mimar sevgilisi Gizem Demirci ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu Emre Karayel, iç mimar Gizem Demirci ile aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Esprili karakteri ile tanınan Emre Karayel mutlu haberi sosyal medya hesabından kendine has tavrıyla duyurdu. Emre Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan Gizem Demirci ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak altına yazdığı "Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var" sözleriyle duyurdu.
Giriş Tarihi: 13.07.2020
10:40
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
10:58
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ