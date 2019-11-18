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  • En Büyük Şaban filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

'ın filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) adlı eserinden esinlendiği de bilinmektedir. Kemal Sunal'a filmde Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. İşte bu çiçekçi kız . Peki Nilgün Bubikoğlu'nun satan dünyasının iki önemli isminin akrabası olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 18.11.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 15:21
En Büyük Şaban filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

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En Büyük Şaban filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

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En Büyük Şaban filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

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