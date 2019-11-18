En Büyük Şaban filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

İşte Kemal Sunal'ın ünlü filmi En Büyük Şaban'da temiz yürekli çiçekçi kız Hülya rolüyle gönüllere taht kuran Nilgün Bubikoğlu ve diğer ünlü isimlerin akrabalık ilişkileri! Bazıları sizi çok şaşırtabilir