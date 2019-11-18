En Büyük Şaban filmindeki engelli çiçek kız bakın kimmiş!

Kemal Sunal'ın En Büyük Şaban filmi usta ismin en sevilen filmlerinden biridir. Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban'ın başından geçenlerin anlatıldığı film hem dram hem de komedi yönüyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. En Büyük Şaban filminde Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) adlı eserinden esinlendiği de bilinmektedir. Kemal Sunal'a filmde Kamran Usluer, Reha Yurdakul, Hikmet Karagöz gibi sinemanın emektar isimlerinin yanı sıra gözleri görmeyen çiçekçi kız rolüyle güzel bir genç kız da eşlik ediyor. İşte bu çiçekçi kız Nilgün Bubikoğlu. Peki Nilgün Bubikoğlu'nun satan dünyasının iki önemli isminin akrabası olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 18.11.2019
14:41
Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
15:21
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